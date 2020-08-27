أجرى الناشط ” وائل غنيم ” مداخلة عبر الإنترنت لقناة ” مكملين ” على الهواء مباشرة مهاجما القناة ومتسائلا حول مصادر تمويلها .

حيث وجه وائل غنيم تساؤلا لمذيع القناة ” سيد توكل ” قائلا : ” مين بيمولك يا سيد .. مين بيمول قناة مكملين .. لما قطر كانت متخانقة مع السعودية شتمتوا السعودية وقبلها مكنتوش بتشتموا السعودية ” .

ولم يستطع المذيع الرد على هذا السؤال محاولا تغيير الموضوع والتحول لنقطة أخرى .

وأضاف وائل غنيم : ” القطريين بيضحكوا عليك ” .. ثم أشار إلى الناشط السياسي الفلسطيني ” عزام التميمي ” الذي له دور في تمويل القناة بمساعدة قطر على حد قوله ولكن حاول سيد توكل بحجة عدم الحديث عن أشخاص في عدم وجودهم .

وتابع غنيم : ” اشمعنى عايزني انتقد واهاجم النظام المصري في غيابهم .. أنا عايزة اتكلم عن عزام التميمي يا سيد يا توكل .. لما الشعب المصري يعرف مين هو عزام التميمي وأفكاره ومين بيموله والشبكات بتاعة التمويل ومين القطريين المتدخلين ومين ظابط الاتصال في المخابرات القطرية ” .

واستكمل : ” انتوا بغبغانات وبترددوا الكلام اللى بيتقالكوا من قطر وطلعتوا إشاعة إن الإمارات مولت حركة تمرد .. أنت معندكش مشكلة قطر تمولك بس تضايق لو الإمارات مولت حركة تمرد ” .