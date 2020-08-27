أجرى وزير الخارجية الفرنسي ” جان إيف لو دريان ” حديثا لإذاعة ” آر تي إل ” اليوم الخميس تحدث من خلاله عن الأوضاع التي تشهدها لبنان في الآونة الاخيرة خاصة بعد إنفجار مرفأ بيروت .

فقال أن لبنان يواجه خطر الزوال بسبب تقاعس النخبة السياسية التي يتعين عليها تشكيل حكومة جديدة سريعا لتنفيذ إصلاحات ضرورية للبلاد والتي لا يمكن للطبقة السياسية الحالية تنفيذها بسبب غضب الشعب اللبناني عليهم .

وأضاف : ” لن يوقع المجتمع الدولي شيكا على بياض إذا لم تنفذ السلطات الإصلاحات عليهم تنفيذها سريعا… لأن الخطر اليوم هو زوال لبنان .. هذا البلد على حافة الهاوية نصف السكان يعيشون تحت خط الفقر وهناك حالة بطالة مروعة وتضخم هائل ” .

وتابع لودريان : ” على السلطات اللبنانية أن تنهض بمسئولياتها .. إنهم مدربون ومؤهلون لكنهم أجمعوا فيما بينهم على التقاعس وهذا لم يعد ممكنا ” .

كما أشار إلى أن الرئيس الفرنسي ” إيمانويل ماركون ” كان قد أبلغهم بضرورة تشكيل حكومة جديدة وإعمار لبنان في زيارته يوم السادس من أغسطس عقب إنفجار مرفأ بيروت وسوف يكرر هذه الزيارة في الأول من شهر سبتمبر المقبل .