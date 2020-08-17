خرج ” كامل الوزير ” وزير النقل والمواصلات المصري بتصريحات له خلال مداخلة هاتفية أجراها مع الإعلامي ” أحمد موسى ” في برنامجه ” على مسئوليتي ” على خلفية إفتتاح الرئيس ” عبد الفتاح السيسي ” للمحطة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق .

فقال أن الرئيس السيسي حصل على أول كارنيه اشتراك مدى الحياة في مترو الأنفاق ورفض أن يأخذه دون أن يدفع المقابل المادي له .. كما طلب عمل اشتراك للرئيس السابق ” عدلي منصور ” .

وأضاف كامل الوزير أن الرئيس السيسي يدفع كارتة الطرق التي يمر عليها حتى يكون مثالا يحتذى به .