نشر ” غيدو أندار غاشو ” وزير خارجية أثيوبيا تغريدة له عبر حسابه على موقع ” تويتر ” اليوم الأربعاء أعرب من خلالها عن سعادته بانتهاء المرحلة الأولى من ملء سد النهضة .

فكتب في تغريدته قائلا : ” تهانينا .. سابقا كان النيل يتدفق والآن أصبح في بحيرة ومنها ستحصل إثيوبيا على تنميتها المنشودة .. في الحقيقة النيل لنا ” .

وهو الأمر الذي أثار الكثير من الجدل في مصر واعتبرها البعض تصريحات مستفزة للجانب السوداني والمصري .

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي ” آبي أحمد علي ” قد أعلن يوم أمس الثلاثاء عن إتفاق مصري سوداني إثيوبي على استمرار المناقشات الفنية حول ملء سد النهضة برعاية الاتحاد الأفريقي حتى التوصل إلى إتفاق شامل .

كما أعلن عن انتهاء المرحلة الأولى من عملية ملء السد بسبب موسم هطول الأمطار .