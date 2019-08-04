أسماء الأسد تعلن شفائها من السرطان

كشفت ” أسماء الأسد ” زوجة الرئيس السوري بشار الأسد عن تعافيها بالكامل من مرض السرطان وانتصارها عليه خلال لقاء تليفزيوني عبر قناة ” السورية ” يوم أمس .

وجاء اللقاء تحت عنوان ” رحلة من العمر ” تحدثت فيه أسماء الأسد عن رحلة علاجها من المرض .

ويعد هذا الظهور هو الظهور الأول لها منذ حوالى عام بعد إعلان إصابتها بسرطان الثدي والذي تم اكتشافه في مرحلة مبكرة .. وخضعت زوجة الرئيس السوري لعملية جراحية مطلع العام الجاري في إطار خطوات علاجها من الورم الخبيث بالمستشفى العسكري في سوريا .

وظهرت أسماء الأسد خلال اللقاء بدون غطاء على رأسها كما اعتادت خلال فترة علاجها .

وبدأت الحوار حيث قالت : ” أنا انتصرت على السرطان بالكامل .. رحلتي مع المرض انتهت بكل ألمها وتعبها وسلبياتها وحتى إيجابيتها الحمد لله أنا خلصت ” .

وأشارت أسماء الأسد أن زوجها الرئيس السوري كان دائما إلى جانبها خلال فترة مرضها ووجهت له حديثها قائلة : ” هو شريك العمر كله والسرطان كان رحلة من العمر ” .