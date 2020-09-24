أجرت الفنانة المصرية ” أمينة خليل ” لقاءا مع برنامج ” MBC Trending “كشفت من خلاله عن موقفها من الفن والتمثيل بعد الزواج .

فبسؤال أمينة خليل عن وجود إحتمالية تركها أو ابتعادها عن التمثيل بعد الزواج أجابت بإنها تحب السينما والتمثيل كثيرا ولا يمكنها الابتعاد عنه .

ولكن في نفس الوقت قد تفرض الظروف والاهتمامات بعد ذلك عليها أمورا تضع اهتمامها به فعلى سبيل المثال لن يفكر مخرجا في العمل معها عندما تكون حاملا في الشهر التاسع .

وأضافت إنها لم تعد خطة مسبقة لحياتها القادمة ولكنها ترى أن كل شئ بأوانه فقالت : ” إن شاء الله اللي ربنا كاتبهولي أنا راضية بيه ” .

يذكر أن الفنانة أمينة خليل كانت قد احتفلت بخطوبتها على المهندس ” عمر طه ” في شهر يوليو الماضي فى حفل اقتصر على العائلتين والمقربين فقط .. ومن المقرر إقامة حفل الزفاف مطلع العام المقبل .