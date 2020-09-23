انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية أنباءا حول ارتباط الفنانة ” حلا شيحة ” بالداعية ” معز مسعود ” .

واستند تداول هذا الخبر على تواجد الثنائي سويا برفقة بعضهما البعض في أكثر من مكان وبدأ ذلك بلقائهما أثناء الأجازة الصيفية في جلسة مع المنتج ” محمد حفظي ” والتي انتهت بالاتفاق على إنتاج معز مسعود لفيلم ومسلسل جديدين لها .

ثم استمرت اللقاءات بينهما بعد ذلك وتقربا من بعضهما حتى قررا الارتباط رسميا .. فأقيم حفل خطبتهما والذي اقتصر على حضور الأهل والأصدقاء .

كما أهداها معز مسعود مبلغ 20 مليون جنيه كمهرا لها ولم يتحدد موعد زواجهما بعد .

وما زاد من انتشار الخبر والحديث حول وجود علاقة حب وارتباط بينهما هو نشر معز مسعود لصورة له على موقع ” إنستجرام ” ظهر فيها وهو جالسا في أحد الشوارع يعزف على الجيتار .

وكتب في تعليقه عليها : ” شكرا جزيلا للإنسان الرائع الذي استحوذ على هذه اللحظة الصعبة .. أنت تعرف من أنت ” .

لتكتب حلا في تعليقها على الصورة : ” هاي معز .. من التقطت هذه الصورة ” .. ويجيب على ذلك قائلا : ” شخص مميز جدا ” .

ومع تداول تلك التفاصيل التزم الطرفين بالصمت ولم يخرج أيا من حلا شيحة أو معز مسعود لنفي أو تأكيد حقيقة الأمر .