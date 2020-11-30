حل الكاتب والإعلامي ” إبراهيم عيسى ” ضيفا مع الإعلامي ” محمد الباز ” في برنامج ” آخر النهار ” المذاع على قناة النهار .

وكشف إبراهيم عيسى خلال حواره عن حبه للفنانة المصرية ” أنغام ” وعن رأيه في موهبتها الفنية وصوتها وسبب حرصه على الحضور الدائم لحفلاتها .

فقال : ” أنغام السلطانة الاستثنائية .. أنا بخاف اتكلم عن أنغام براحتي أحسن مراتي تزعل بس هي أسطورة وأنا أحج إلى أنغام حج فني وثقافي ويطاف في حضرة السلطانة اللي بتتوضأ بالغناء ” .

وأضاف إبراهيم عيسى : ” أنغام كنز مصري عظيم جدا لابد أن نحتفي بيه ونقدره ونبجله ونحميه .. موهبتها جبارة لم تنقص حرف والحياة الشخصية والخاصة مليش دعوة بيها خالص أنا ليا دعوة بالمنتج الفني الثقافي ” .