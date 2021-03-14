قضت النيابة العامة في مصر اليوم الأحد بإحالة حنين حسام ومودة الأدهم إلى المحاكمة الجنائية بتهمة الاتجار بالبشر في القضية المعروفة إعلاميا بـ ” بفتيات التيك توك ” .

حيث كشفت التحقيقات ارتكاب مودة الأدهم جريمة الإتجار بالبشر بتعاملها مع فتيات استخدمتهن في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري للحصول من ورائهن على منافع مادية .. وقد ارتكبت تلك الجريمة من قِبل جماعة إجرامية منظمة لأغراض الإتجار بالبشر .

وكانت قد اتهمت حنين حسام ومودة الأدهم بجريمة الإتجار بالبشر إلى جانب عدد من التهم التي تضمنت التحريض على الفسق والفجور والتعدي على قيم ومبادئ الأسرة المصرية وحصلت الفتاتان على حكم بالبراءة من التهم المنسوبة إليهما باستثناء الإتجار بالبشر .

كما تم إلغاء حكم محكمة جنح القاهرة الاقتصادية بمعاقبتهن بالحبس سنتين وغرامة 300 ألف جنيه وتأييد الغرامة لمودة الأدهم فقط .