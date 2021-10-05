كشف أدمن الصفحة الرسمية للإعلامية المصرية ” إيمان الحصري ” على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن خضوعها لعملية جراحية دقيقة في ألمانيا مطالبا المتابعين بالدعاء لها بالشفاء .

فكتب في منشور : ” تخضع الآن الإعلامية إيمان الحصري لعملية جراحية دقيقة في ألمانيا .. نسأل الله بإسمه الأعظم الذى إذا دعى به أجاب وإذا استرحم به رحم وإذا سئل به أعطي أن يشفيها ويتم عليها نعمة الصحة والعافية ” .

يذكر أن الإعلامية إيمان الحصري كانت قد أجرت عدة عمليات في القاهرة خلال ال 6 شهور الماضية نتيجة تعرضها لخطأ طبي في العملية الأولى تسبب في حدوث مضاعفات خطيرة وتدهور حالتها الصحية .