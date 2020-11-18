انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للإعلامية الأردنية ” أية الخياط ” والتي تكشف من خلاله عن تفاصيل الأزمة التي مرت بها مؤخرا بعد إجهاضها لطفلها وبعد يومين انفصلت عن زوجها .

وظهرت أية الخياط في مقطع الفيديو معربة في البداية عن تقديرها وشكرها لكل من دعمها وساندها في تلك الأزمة وساعدها على الخروج من الحالة النفسية التي كانت تمر بها .

ثم أشارت إلى تفاصيل ما حدث معها بإنها خلال الشهر السابع من حملها تعرضت إلى مضاعفات وعلمت أن الطفل بحالة غير جيدة وهو ما أدى إلى إجهاضه .

وتابعت أية الخياط قائلة : ” اللي زاد الموضوع صعوبة إني عشت هذا الموضوع بغربة بعيدة عن أهلي وإخواتي وأمي .. وكمان زوجي اختار إنه يتخلى عني وما يوقف جنبي وهون كانت الصدمة إن الشخص اللي اختارته يكون شريك حياتي وسندي بهالدنيا بأصعب موقف بتعرضله بحياتي يتخلى عني ” .

وأضافت أن الانفصال تم بعد مرور يومين بالضبط عن إجهاضها لطفلها ولم يمانع زوجها هذا القرار فقالت : ” نسيني ونسى إبنه ورجع لحياته الطبيعية بكل سهولة باللحظة اللي أنا كان بدي فيها رعاية نفسية وصحية كتير كبيرة ” .