فازت الجزائرية إيمان خليف بمباراتها الأولى في منافسات الملاكمة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، الخميس، عقب انسحاب منافستها الإيطالية أنجيلا كاريني بعد 46 ثانية فقط.

واستبعدت خليف من منافسات بطولة العالم 2023 بعد فشلها في اختبار الأهلية الجنسية، وتحول وجودها في أولمبياد باريس إلى قضية خلافية، ولكنها حصلت على الضوء الأخضر للمشاركة أخيرا.

ولم تتبادل كاريني وخليف سوى بضع لكمات قبل أن تنسحب الإيطالية من المباراة، وهو حدث غير معتاد للغاية في الملاكمة الأولمبية.

ورفضت كاريني مصافحة خليف بعد الإعلان عن القرار، وبكت في الحلبة قبل المغادرة وبدا أن سروالها ملطخ بالدماء.

وكانت أدانت اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية “التصرف غير الأخلاقي” الذي استهدف الملاكمة إيمان خليف قبل مباراتها الافتتاحية في أولمبياد باريس الخميس، بعد أن أوقفت العام الماضي من قبل الاتحاد الدولي للعبة بسبب عدم استيفاء معايير الأهلية الجنسية.

وقالت اللجنة الأولمبية الجزائرية في بيان “تندد اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية بشدة التصرف غير الأخلاقي الذي استهدف بطلتنا المرموقة إيمان خليف من قبل بعض وسائل الإعلام الأجنبية بالدعاية الباطلة. إن مثل هذه الهجمات على شخصها غير أخلاقية وباطلة تماماً، خاصة وهي تستعد لأهم حدث في مسيرتها الرياضية، الألعاب الأولمبية. وقد اتخذت اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية كل الإجراءات اللازمة لحماية بطلتنا”.

وأضافت “نطالب منكم كل التشجيعات لبطلتنا إيمان التي صارت تسبب الأرق للبعض بمستواها العالي جداً. وسنقوم بكل الإجراءات اللازمة لكل من يتطاول على أبطالنا”.