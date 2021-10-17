شهدت إحدى مستشفيات مصر واقعة غريبة من نوعها، بعدما تمكّن الأطباء من استخراج هاتف محمول من معدة مريض ابتلعه منذ ستة أشهر.

وفي التفاصيل، ذهب مريض إلى مستشفى أسوان الجامعي، حيث كان يعاني آلاماً شديدة فى البطن. وبعدما أجريت له أشعة وفحوصات طبية، تبيّن وجود التهابات شديدة في البطن والأمعاء، بحسب ما نشرته وسائل محليّة مصريّة، بينها صحيفة “الشروق”.

وتقول الصحيفة إن “طاقم الجراحة بمستشفى أسوان أجروا عملية جراحية للرجل، ونجحوا في استخراج جسم غريب من معدته، تبين أنّه هاتف محمول”.

ونقلت عن الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة أسوان قوله إنّها “الواقعة الأولى من نوعها التي يقوم فيها مريض بمستشفى أسوان بابتلاع هاتف محمول”.

وأضاف: “الهاتف ظلّ في معدة المريض منذ 6 أشهر، مما أدّى إلى حجب الطعام”.