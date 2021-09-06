قال مسؤولون إسرائيليون إن ستة فلسطينيين هربوا من أحد السجون الإسرائيلية، الاثنين، عبر نفق حفروه أسفل السجن، فيما شرعت قوات الأمن بحملة بحث واسعة عن الفارين.

وذكر بيان صادر عن مصلحة السجون الإسرائيلية أن العملية تم الكشف عنها قرابة الثالثة فجرا (00,00 ت غ) بعد بلاغ من السكان عن “تحركات مشبوهة” بالقرب من سجن جلبوع شديد الحراسة الواقع في شمال إسرائيل.

وبحسب موقع “والا” الإسرائيلي، هرب الفلسطينيون في حوالي الساعة 3:25 فجرا، فيما اكتشفت السلطات العملية بعد نحو نصف ساعة.

ووفقا لإذاعة كان العامة الإسرائيلية فإن الهاربين هم أعضاء في جماعات مسلحة. وأضافت وكالة رويترز، نقلا عن الإذاعة، أن خمسة من السجناء ينتمون إلى حركة الجهاد، بينما السادس كان قياديا سابقا بجماعة مسلحة تابعة لحركة فتح.

ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت هروب السجناء بـ”الحدث الخطير”، مؤكدا متابعته الحادثة وتلقيه المنتظم لمعلومات حول عمليات البحث.

تفاصيل هروب الفلسطينين الستة

وتشير التقديرات إلى أن حفر النفق استغرق عدة سنوات، وأنه كانت تنتظرهم 6 سيارات للهروب، لنقلهم مباشرةً إلى الضفة الغربية.

وتم حفر النفق أسفل “مغسلة” المرحاض، وتمكنوا من الخروج عبر بئر الصرف الصحي للسجن.

وأول من اكتشف عملية الهروب هم مزارعين يعملون في المنطقة، وظنوا أنهم “لصوص” قبل أن يهربوا، حيث تم إبلاغ الشرطة الإسرائيلية بذلك.

وقال مسؤولون أمنيون إسرائيليون، إن الأسرى استغلوا انشغال الحراس بعيد رأس السنة العبرية، ووجود قوات قليلة بالسجن، مشيرين إلى أن إدارة مصلحة السجون تلقت مؤخرًا معلومات على أن قد تكون هناك أعمال شغب في أحد السجون، لكن يبدو أن هذه المعلومات كان هدفها إخفاء خطة الهروب.

ووصف مصدر أمني ما جرى بأنها حادثة محرجة للغاية بالنسبة لمصلحة السجون، وأن التخطيط لها كان معد منذ فترة طويلة دون وجود أي معلومات استخباراتية حول ذلك.