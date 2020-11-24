كشفت وكالة الأنباء اللبنانية عن إصدار قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان اليوم الثلاثاء عن قراره الظني بحق الدكتور ” فادي الهاشم ” زوج الفنانة ” نانسي عجرم ” في قضية قيام الهاشم بقتل الشاب السوري ” محمد الموسى ” الذي اقتحم الفيلا الخاصة به وبزوجته فأطلق عليه 18 رصاصة ليلقى مصرعه .

حيث قضى قاضى التحقيق ” نقولا منصور ” بإدانة فادي الهاشم بجناية القتل (المادة 547) معطوفة على (المادة 228) من قانون العقوبات والتي تتراوح عقوبتها ما بين 15 و 20 عاما وإحالة الملف إلى محكمة الجنايات .

وتنص المادة 547 على أنه من قتل إنساناً قصداً عوقب بالأشغال الشاقة من 15 إلى 20 سنة .. وتكون العقوبة من 20 سنة إلى 25 سنة إذا ارتكب فعل القتل أحد الزوجين ضد الآخر .

وأشارت الوكالة إلى أن قاضي التحقيق الأول قرر ترك فادي الهاشم رهن التحقيق لحين الاستماع إلى عدد من الشهود واستكمال دراسة سجلات الاتصالات .

وعلى الجانب الآخر صرح ” غابي جرمانوس ” محامي الدكتور فادي الهاشم في تعليقه على هذا القرار فقال : ” إنهم كانوا يتوقعون حكماً بالدفاع عن النفس المشروط لكنه جاء بعقوبة الـ 20 سنة معطوفة على مادة ثانية تمنع العقاب” .

وتابع : ” وقانونياً الحكمين يؤديان إلى نفس النتيجة وهي اللا عقاب وإذا قمنا بقراءة المادة المعطوف عليها القرار فإنها تتطابق مع ما قاله فادي في التحقيقات ” .