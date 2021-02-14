نشر حاكم دبي ورئيس مجلس الوزراء الإماراتي الشيخ ” محمد بن راشد آل مكتوم ” تغريدة له عبر حسابه على موقع تويتر تضمنت الصورة الأولى لكوكب المريخ بعدسة مسبار الأمل الإماراتي .

وكتب محمد بن راشد آل مكتوم في تعليقه على الصورة : ” من ارتفاع ٢٥ ألف كم عن سطح الكوكب الأحمر .. أول صورة للمريخ بأول مسبار عربي في التاريخ ” .

من ارتفاع ٢٥ ألف كم عن سطح الكوكب الأحمر .. أول صورة للمريخ بأول مسبار عربي في التاريخ



The first picture of Mars captured by the first-ever Arab probe in history, 25,000 km above the Red Planet's surface pic.twitter.com/Qgh2Cn3JPF — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) February 14, 2021

يذكر أن مسبار الأمل الإماراتي كان قد نجح في الدخول إلى مدار كوكب المريخ يوم الثلاثاء الماضي بعد رحلة استغرقت نحو سبعة أشهر في الفضاء قطع فيها أكثر من 493 مليون كيلو متر .

لتصبح بذلك دولة الإمارات العربية المتحدة هي الدولة العربية الأولى في التاريخ التي تصل إلى المريخ والخامسة على العالم .

إرسال أول صورة للمريخ بعدسة "مسبار الأمل ".. بشرى خير، وفرحة جديدة.. ولحظة فارقة في تاريخنا، تدشن انضمام الإمارات إلى نخبة دول العالم المتقدمة في استكشاف الفضاء.. إن شاء الله تسهم هذه المهمة في فتح آفاق جديدة في عملية اكتشاف الكوكب الأحمر تعود بالخير على البشرية والعلم والمستقبل. pic.twitter.com/Gr24bgel0q — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) February 14, 2021