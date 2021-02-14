نشر حاكم دبي ورئيس مجلس الوزراء الإماراتي الشيخ ” محمد بن راشد آل مكتوم ” تغريدة له عبر حسابه على موقع تويتر تضمنت الصورة الأولى لكوكب المريخ بعدسة مسبار الأمل الإماراتي .
وكتب محمد بن راشد آل مكتوم في تعليقه على الصورة : ” من ارتفاع ٢٥ ألف كم عن سطح الكوكب الأحمر .. أول صورة للمريخ بأول مسبار عربي في التاريخ ” .
يذكر أن مسبار الأمل الإماراتي كان قد نجح في الدخول إلى مدار كوكب المريخ يوم الثلاثاء الماضي بعد رحلة استغرقت نحو سبعة أشهر في الفضاء قطع فيها أكثر من 493 مليون كيلو متر .
لتصبح بذلك دولة الإمارات العربية المتحدة هي الدولة العربية الأولى في التاريخ التي تصل إلى المريخ والخامسة على العالم .