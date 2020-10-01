نشر الفنان التونسي ” ظافر العابدين ” تغريدة له عبر حسابه على موقع ” تويتر ” كشف من خلالها عن الإعلان الدعائي للموسم الثاني من مسلسل ” عروس بيروت ” .

وأشار ظافر العابدين إلى موعد عرض الجزء الثاني من المسلسل الذي سيكون في يوم ال 11 من شهر أكتوبر الجاري .

فكتب في تغريدته قائلا : ” متحمس جدا لأن أشارككم الإعلان الدعائي الأول للجزء الثاني من مسلسل عروس بيروت والذي يذاع بداية من 11 أكتوبر الساعة 9 مساء على قناة MBC 4 .. أتمنى أن ينال إعجابكم ” .

يذكر أن الجزء الأول من المسلسل كان قد حقق نجاحا كبيرا ونسب مشاهدة عالية وهو يعد النسخة العربية من المسلسل التركي ” عروس إسطنبول ” .

وتدور أحداثه حول شاب يدعى ” فارس ” يقع في حب شابة تدعى ” ثُريا ” ولكنهما يواجهان العديد من العقبات خلال علاقتهما بسبب والدته المتسلطة التي ترفض العلاقة من الأساس وتحاول محاربتها وتتسبب في مشاكل كثيرة بينهما .

وشارك في بطولة عروس بيروت كلا من الفنانين : ظافر العابدين وكارمن بصيبص وتقلا شمعون ومحمد الأحمد ومرام علي وضحى الدبس وجو طراد وجاد أبو علي وغيرهم .

متحمس جداً لأن أشارككم الإعلان الدعائي الأول للجزء الثاني من مسلسل #عروس_بيروت والذي يذاع بداية من ١١ أكتوبر الساعة ٩ مساءً على قناة #MBC4 أتمنى أن ينال إعجابكم. pic.twitter.com/NPRgAYdqrp — Dhafer L'Abidine (@dhaferlabidine) September 30, 2020