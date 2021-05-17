فازت أندريا ميزا، ملكة جمال المكسيك، بلقب ملكة جمال الكون للعام 2021 في الاحتفال الضخم الذي اقيم بهوليوود بولاية فلوريدا الأمريكية.

وهذه هي الدّورة 69 لمُسابقة “ملكة جمال الكون” التّي تمّ انشاؤها عام 1952 بالولايات المتّحدة الأميركية، وهي مسابقة سنوية، وقد تم ولأوّل مرّة إلغاؤها العام الماضي بسبب وباء “كورونا”.

وأعلنت “بولا شوغارت” رئيسةُ المُنظمة المُشرفة على الحدث انّ الاستعدادات جاريّة منذ 6 أشهر لتنظيم هذه المسابقة مع مراعاة كل القواعد الصحيّة، في فندق معروف باسم “القيتارة” والذّي وقع عليه الاختيار لتنظيم هذا الحدث مقام على مساحة 40 هكتاراً وبه 12 طابقاً والقاعة التي سيجري فيها الحفل تتّسع إلى 7000 شخص.