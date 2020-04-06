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الموت يفجع ” بيب جوارديولا ” في والدته .. والسبب فيروس كورونا

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أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في بيان له اليوم الإثنين عن وفاة والدة مدربه ” بيب جوارديولا ” وتدعى ” دولوريس سالا كاريو ” بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد .

وجاء في بيان النادي ناعيا جوارديولا : ” عائلة نادي مانشستر سيتي تشعر بالأسى بعدما علمنا بوفاة والدة بيب جوارديولا السيدة دولوريس سالا كاريو في مدينة مانسريا بمقاطعة كتالونيا بعد تعرضها لفيروس كورونا عن عمر 82 عاما ” .

يذكر أن إسبانيا إحدى أكثر دول العالم تأثرا بتفشي فيروس كورونا المستجد حيث أصيب أكثر من 135 ألفا وأودى بحياة ما يزيد عن 13 ألفا .

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