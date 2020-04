الموت يفجع ” بيب جوارديولا ” في والدته .. والسبب فيروس كورونا

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في بيان له اليوم الإثنين عن وفاة والدة مدربه ” بيب جوارديولا ” وتدعى ” دولوريس سالا كاريو ” بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد .

وجاء في بيان النادي ناعيا جوارديولا : ” عائلة نادي مانشستر سيتي تشعر بالأسى بعدما علمنا بوفاة والدة بيب جوارديولا السيدة دولوريس سالا كاريو في مدينة مانسريا بمقاطعة كتالونيا بعد تعرضها لفيروس كورونا عن عمر 82 عاما ” .

يذكر أن إسبانيا إحدى أكثر دول العالم تأثرا بتفشي فيروس كورونا المستجد حيث أصيب أكثر من 135 ألفا وأودى بحياة ما يزيد عن 13 ألفا .

The Manchester City family are devastated to report the death today of Pep’s mother Dolors Sala Carrió in Manresa, Barcelona after contracting Corona Virus. She was 82-years-old .

— Manchester City (@ManCity) April 6, 2020