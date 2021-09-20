في حادثة غريبة من نوعها، أفادت وسائل إعلام أردنية، ان زوجين أردنيين انفصلا عن بعضهما؛ بسبب حفل الفنان المصري عمرو دياب في العقبة منتصف الشهر المقبل.

ووفق ما نشرت تلك الوسائل فإن الخلاف بين الزوجين بدأ عندما اكتشفت الزوجة أن زوجها كان قد استدان من إحدى الصناديق الإقراضية الأسبوع الماضي مبلغا على اسمها بحجة أنه يرغب بشراء ذهب لها.

وأضافت أن الزوجة تفاجأت عن طريق الصدفة أن زوجها قام بشراء تذكرتين لحضور حفل عمرو دياب، مما أثار غضب الزوجة وتطور الخالف بعد تدخل أفراد من عائلة الزوجين حتى انتهى الأمر بالطلاق بينهما.

هذا وأعلن الموقع المخصص لبيع تذاكر حفل الفنان المصري عمرو دياب نفاد كافة التذاكر للحفل المنوي اقامته في مدينة العقبة منتصف شهر تشرين أول / اكتوبر القادم .

بعد 15 دقيقة من فتح شباك التذاكر.. بيعت كافة تذاكر حفلة عمرو دياب في العقبة#الاردن pic.twitter.com/vaprL6dWIa — هلا العبادي (@HalaZAlabbadi1) September 19, 2021

ووفق ما تداوله ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي فإن جميع التذاكر بيعت بعد مرور 15 دقيقة من فتح باب الشراء .

يُذكر أن الفنان عمرو دياب من المقرر أن يُحيي حفلا فنيا وسط جدل واسع حول أسعار التذاكر التي وصلت إلى 300 دينار لدرجة كبار الشخصيات .

صوره لنفاذ تذاكر حفلة عمرو دياب في 15 دقيقه فقط..

هناك كثير من اللغط بمن يقول الشعب لايستطيع سد إحتياجاته اليوميه ولكن لديه القدره على دفع 300 دينار تذكره حفلة دياب#الأردن يتكون من فئات مجتمعيه منها الطبقه الثرية التي تستطيع العيش بإكتفاء ومنها المتوسطه والفقيره#عمرو_دياب pic.twitter.com/rPdPff12vV — maya rahhal (@RahalMemy77) September 19, 2021

وأفادت مصادر لصحيفة ”الغد”، أن أعداد المقاعد لحفلة الفنان عمرو دياب بلغت 4000 شخص، موزعة على ثلاث أقسام.