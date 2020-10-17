نشرت الفنانة المصرية ” هنادي مهنى ” مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” من خلال خاصية الإستوري من إحتفالها ب ” ليلة الحنة ” استعدادا لزفافها على الفنان ” أحمد خالد صالح ” .

وأقيم الاحتفال في فيلا والد العروس الفنان ” هاني مهنى ” وظهر المكان مزينا بالديكور الشعبي الذي تمثل في سرادق أحمر اللون معلقا عليه أعمدة النور مع وضع صورة ” توك توك ” وزجاجات بيرة ولافتة مدون عليها ( حنة هنادي الليلة ) .

وظهرت هنادي مهنى في الصور وهي ترتدي جلبابا أبيض اللون وتحمل عصا بيدها بينما ارتدى أحمد خالد صالح جلباب بلدي باللون البني .

يذكر أن هنادي مهنى وأحمد خالد صالح كانا قد احتفلا مؤخرا بعقد قرآنهما بمسجد الشرطة في التجمع الخامس بحضور الأهل والأصدقاء وعدد من نجوم الفن .