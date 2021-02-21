انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية خلال الساعات القليلة الماضية أنباءا حول مقتل المدربة الرياضية الشهيرة ” رفعة اليامي ” على يد عائلتها خلال تواجدها بشقتها في مدينة جدة .

وتفاعل النشطاء مع الأنباء حول مقتل المدربة الرياضية وتصدر وسم رفعة اليامي قائمة التريند على موقع التغريدات تويتر في السعودية .

وأشار المتابعون من خلاله إلى أن رفعة قد قُتلت على يد أفراد في قبيلة ” يام ” التي تنتمي إليها وذلك بداعي الدفاع عن شرف القبيلة والعائلة وتعالت الدعوات لضرورة معاقبة الجناة .

لتخرج صحيفة ” سبق ” السعودية نقلا عن مصادرها لنفي ما تم تداوله عن مقتل رفعة اليامي .. وكشفت التحقيقات عن قيام 4 من المتهمين من أقاربها بنقلها عنوة من شقة في جدة إلى نجران وتم القبض عليهم .

كما تم التحقق من سلامة المجني عليها بعد أن اتضح تواجدها في منزل والدها وسُلمت لدار الحماية الإجتماعية .

يذكر أن المدربة رفعة اليامي تحظى بمتابعة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي خاصة على تطبيق ” سناب شات ” وتستخدم حساباتها في تعليم الرياضة والحديث عن الصحة والجمال والرشاقة .. كما أنها أم لأربعة أطفال .