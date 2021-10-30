تحولت “حملة الموز” لتي بات يتداولها سوريون بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي لى قضية سيادة دولة، تداخلت فيها أحزاب سياسية وأدت إلى اعتقال سبعة لاجئين سوريين في تركيا مع إمكانية ترحيلهم إلى بلدهم الذي دمرته الحرب.

فقد تداول مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا مقاطع فيديو قالوا إنها تظهر مواطنين سوريين بصدد “استفزاز الأتراك والسخرية من ضائقتهم الاقتصادية”.



وبدأ جدل في تركيا هذا الأسبوع بعد أن صور لاجئون سوريون هناك أنفسهم وهم يأكلون الموز، تعقيبا منهم على مقطع نشر في 25 أكتوبر، وظهر فيه جدال بين شابة سورية ومواطنين أتراك في حي باسطنبول، حيث قال رجل تركي للشابة: “تعيشون بسهولة أكثر منا، أنا لا أستطيع أن أشتري الموز فيما أنتم تشترونه بالكيلوغرامات في الأسواق!”.

Ülkemize sığınan Suriyeli sözde mülteciler, Türk vatandaşının alım gücüyle dalga geçip akımı büyütmeye devam ediyor! Binlerce paylaşım arasında kendi iş yerini açıp ülkemizden destek ödemesi alanlar da var. pic.twitter.com/UEnoWNcqK0 — Ata Benli (@atabenli) October 25, 2021



وإثر هذا الجدل، أعلنت تركيا يوم الخميس أنها ستطرد سبعة سوريين اعتقلتهم بسبب “السخرية من الأتراك في مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي يظهرون فيه وهم يأكلون الموز”.