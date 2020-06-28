أعلن والد خطيبة الفنان المصري ” حسن شاكوش ” في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” عن فسخ خطوبة إبنته على شاكوش دون ذكر الأسباب من وراء هذا القرار .

كما طالب الأب من إبنته السماح لعدم إعطائها الفرصة في التفكير لإتخاذ قرار إستكمال الخطوبة أو فسخها .

فكتب والد خطيبة شاكوش في تعليقه على الصورة التي نشرها برفقة إبنته قائلا : ” قدر الله ما شاء فعل .. الحمد لله أن الأمور وضحت في أولها وسامحينى يا حبيبتى إنى مش اديتك فرصة إنك تاخدي وقتك وتفكري وقررت فسخ خطوبتك .. واللى جاي إن شاء الله أحسن وربنا يختار لك الصالح ” .

وعلى الجانب الآخر قال حسن شاكوش في تصريحات صحفية له رافضا التعلق أو الخوض في تفاصيل الأمر وقال : ” دى أمور خاصة وشخصية ولا تعليق وكل شيء قسمة ونصيب ” .

يذكر أن حسن شاكوش كان قد احتفل منذ ثلاثة أسابيع تقريبا بخطبته على فتاة من خارج الوسط الفني في حفل اقتصر فقط على أهل العروسين والأصدقاء المقربين .