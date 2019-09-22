بعد تداول فيديو له يضرب طفلته بشكل وحشي.. شاهد كيف برر فعلته!

اثار مقطع فيديو راج بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، غضب الجميع، حين ظهر شخص يقوم بتعذيب طفلة رضيعة.

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وقد بدأت السلطات المختصة في السعودية التحقيق في مقطع الفيديو لمعرفة الفاعل وضبطه.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية، خالد أبا الخيل، عبر صفحته الرسمية على تويتر: “يجري التحقق من معلومات وصلت إلى مركز بلاغات العنف للشخص الذي ظهر في مقطع فيديو يعنف طفلة رضيعة”.

وأضاف “يعمل الزملاء والزميلات في وحدة الحماية الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات المختصة للوصول للمعنف”.

يجري التحقق من معلومات وصلت إلى مركز بلاغات العنف للشخص الذي ظهر في مقطع فيديو يعنف طفل رضيع؛ حيث يعمل الزملاء والزميلات في وحدة الحماية الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات المختصة للوصول للمعنف.. وسيتم تطبيق نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية بحقه. pic.twitter.com/hvb82bWSKx — خالد أبا الخيل (@kabalkhail22) September 21, 2019

غير ان والد الطفلة ظهر في فيديو جديد مبررا ما قام به حيث قال “الغرض كان تعليم البنت على المشي وهذه هي الان تمشي لحالها وانا اهتم باربعة اطفال من اكثر من اسبوعين تاركاهم امهم كلهم عندي ولا فيهم تعنيف”.

وتابع والد الطفلة قائلا “الموضوع قديم كنت امر بحالة نفسية وكنت احاول اني امشي البنت كانت تخاف تحط رجلها على الارض واعتذر منكم واطلب الدعاء لي بدل الدعاء علي”.