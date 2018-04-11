بعد تصوير المتسابقات وهنّ عاريات.. ملكة جمال مصر تفضح المستور وتكشف عن”ممارسات غير اخلاقية”

في تصريحات خطيرة ومفاجئة، خرجت ملكة جمال مصر السابقة ​رانيا مصطفى​ متحدثة عن تجربتها في مسابقة ” ​ملكة جمال العرب​ ” والتي وصفتها بـ “الجحيم” كاشفةً عن الممارسات غير الأخلاقية التي واجهتها خلالها.

وجاء حديث مصطفى هذا خلال حلولها ضيفة ضمن برنامج “العاشرة مساءً” على قناة “دريم” مع الإعلامي وائل الإبراشي حيث قالت: “اكتشفت خلال مشاركتي في المسابقة أموراً لا أخلاقية”، مشيرة إلى أنّ “الاعلام الجزائري تحدث عن وجود تلاعب في مسابقة ملكة جمال العرب بالاضافة إلى شبهات لا أخلاقية”.

وأضافت:” قبل سفري للجزائر انتابتني حالة من الخوف، وطلبت من إدارة المسابقة في مصر أن ترافقني والدتي، فرفضت في البداية، لكنّها وافقت في النهاية بعد إصراري، وهو الأمر الذي دفعني إلى ملازمة غرفة الفندق بجانبها”.

وعند طلب الإبراشي منها مزيداً من التفاصيل عن الأمور اللاأخلاقية التي كانت تحصل، قالت له إن المشاركات طلبنّ منها الذهاب معهنّ للسهر وتجربة الحشيشة لكنها رفضت الأمر الذي ولّد بينها وبين بعضهنّ عداوة قائلةً:”حاولنّ إلحاق الأذى بي”.

وبعد إلحاح الضيوف الموجودين في الحلقة عليها لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع إكتفت مصطفى بالقول:” اتعرض عليي حاجات لا أخلاقية وأنا رفضتها”.

ومن ناحية أخرى ردّ المستشار القانوني لمسابقة ملكة جمال العرب صفوت حجازي، خلال حلوله ضيفاً أيضاً في البرنامج على اتهامات مصطفى، قائلا: “رانيا فازت بمسابقة جمال مصر، وعندما شاركت في مسابقة ملكة الجمال على مستوى الدول العربية، خرجت على وسائل الإعلام وسعت الى تشويه صورة المسابقة، والدولة”.

يشار إلى أن منظمة مهرجان السياحة العربية فى دورته الـ 11 حنان نصر أعلنت سابقاً عن سحب اللقب من مصطفى لمخالفتها لروتوكول التعاون مع المسابقة، موضحة أن إدارة المهرجان اتخذت الاجراءات القانونية ضدها.