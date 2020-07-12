نشر المطرب الشعبي ” أورتيجا ” مقطع فيديو عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” أعلن من خلاله عن إنفصاله عن أوكا بعد تعاون دام بينهما لمدة 10 سنوات .

وأكد أورتيجا على أن قرار الإنفصال لم يأت نتيجة خلافات موجودة بينهما كما تردد في الآونة الأخيرة متمنيا له التوفيق .

فقال : ” بخصوص أوكا وأورتيجا علشان كل الناس اللي بتقعد تبعت إنتوا ليه مبقتوش مع بعض إنتوا متخانقين .. طبعا مفيش أي حاجة من الكلام ده مش عارف أرد أقولكم إيه كل واحد بيسمع حاجة من برا بيجي يقولها أنا هوضحلكم الصورة لجمهور أوكا وأورتيجا ” .

وتابع : ” أوكا أخويا وعشرة حياتي وصديق كفاح وشفنا كل حاجة حلوة ووحشة مع بعض فمش هنيجي على آخر الزمن بعد ما نكبر نتخانق ونمسك في بعض زي ما الناس بتقول خالص يا جماعة .. إحنا كل القصة أن أوكا بقى لوحده وأورتيجا بقى لوحده ” .

وأضاف : ” أنا بتمناله كل التوفيق في حياته وفي شغله ويبقى أحسن حد في الدنيا وبتمنى لنفسي أنا كمان ربنا يرزقنا احنا الاتنين ويوفقنا .. ودايما أوكا وأورتيجا إسمهم مرتبط ببعض مش علشان شغل علشان إحنا من قبل الشغل في حاجات كتير أوي مع بعض ” .

واختتم أورتيجا حديثه قائلا : ” بتمناله وبتمنالي التوفيق ورنا يرزقنا إحنا الاتنين .. وياريت يكون الخبر ميزعلش حد هو الموضوع باين بس غنتوا بتقولوا كلام غلط ” .