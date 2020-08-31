كشفت مجلة ” لها ” عن عودة الفنانة المصرية ” نجاة الصغيرة ” إلى الغناء من جديد بعد ابتعادها عن الساحة الفنية لسنوات طويلة .

وذلك من خلال تقديم أغنية وطنية من المقرر إذاعتها في إحتفالات ذكرى نصر السادس من أكتوبر المقبلة في مصر .

وأشارت المجلة إلى إنه تم الانتهاء من تسجيل الأغنية .. وهي من ألحان الملحن المصري ” صلاح الشرنوبي ” الذي لحن لها من قبل أغنيتها الشهيرة ” اطمن ” .