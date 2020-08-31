كشفت مجلة ” لها ” عن عودة الفنانة المصرية ” نجاة الصغيرة ” إلى الغناء من جديد بعد ابتعادها عن الساحة الفنية لسنوات طويلة .
وذلك من خلال تقديم أغنية وطنية من المقرر إذاعتها في إحتفالات ذكرى نصر السادس من أكتوبر المقبلة في مصر .
وأشارت المجلة إلى إنه تم الانتهاء من تسجيل الأغنية .. وهي من ألحان الملحن المصري ” صلاح الشرنوبي ” الذي لحن لها من قبل أغنيتها الشهيرة ” اطمن ” .
لا أظن أني أعرف لها أي أغاني ،و لكن بشكل عام أعتقد أن أغلب من إعتزلوا الفن يعودون لأسباب مادية !
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هذه الاغنية اجمل الأغاني لي نجاة الصغيرة
فين الباقي يا نورت
اجمل اغنية لي نجاة الصغيرة اهداء لجميع محبين نجاة الصغيرة تحياتي لاخر العنقود
مساء الورد خليني ساكت ، أتمنى أن تكوني بخير….
إختيار جميل ذكرني بقصيدة لعبد العزيز جويدة بعُنوان ” رسالة إلى حبيبتي في ليلة عُرسها ” مع إنعكاس الأدوار ، قد يكون أصعب شيء على المُحّب أن يُدعى لزفاف محبوبه …..
تحياتي و نهارك سعيد …
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يا سلام على نجاة الصغيرة …..!
كل الحكمة تبع طيب الذكر كاكا دلشودي الكوردي مستمدة من أغانيها !!! بالحقيقة لا يمكنني أنسى أفضاله وافضال نجاة الصغيرة في هذا الميدان ، وعاني على الأخر .
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