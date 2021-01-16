أثار ” إيهاب خورشيد ” شقيق عازف الجيتار الراحل ” عمر خورشيد ” حالة من الجدل بين المتابعين بسبب منشور له عبر حسابه على موقع ” فيس بوك ” أعلن من خلاله عن تلقي أسرة الفنان الراحل العزاء فيه في منزل العائلة وذلك بعد مرور 40 عاما على وفاته .

فكتب إيهاب خورشيد في منشوره قائلا : ” نحب نذكر إخوانا بتوع له ما له وعليه ما عليه بقول شيخ الإسلام الإمام الحافظ بن حجر رحمة الله عليه (من مات من الطغاة والظلمة نفرح بموته ونشهد على أنه طغى وظلم وتجبر لأننا شهداء الله في ملكه ” .

وتابع : ” كما قال رسول الله صل الله عليه وسلم (موت العبد الفاجر الظالم يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب) .. الأسرة تتقبل واجب العزاء في منزلها في مصر الجديدة .. الله يرحمك يا عمر ” .

وتزامن منشور شقيق عمر خورشيد مع وفاة وزير الإعلام المصري الأسبق ” صفوت الشريف ” وهو ما جعل متابعي السوشيال ميديا يشيرون إلى أن المقصود من المنشور هو صفوت الشريف ويتبنون النظريات والتحليلات التي تشير إلى أن الشريف له يد في مقتل الفنان الراحل .

يذكر أن عمر خورشيد كان قد توفى في عام 1981 في حادث سير مروري عقب خروجه من الرولاند هو وزوجته اللبنانية ” دينا ” في نهاية شارع الهرم أمام مطعم ” خريستو ” .