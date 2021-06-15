نشر لاعب منتخب الدنمارك ونادي إنتر ميلان الإيطالي ” كريستيان أريكسن ” صورة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” في الظهور الأول له بعد الأزمة الصحية التي تعرض لها خلال مباراة منتخب بلاده أمام منتخب فنلندا في يورو 2020 .

حيث سقط كريستيان أريكسن بشكل مفاجي ومفزع قبل نهاية الشوط الأول من المباراة بدقائق مغشيا عليه إثر إصابته بأزمة قلبية .. وتدخل الفريق الطبي بشكل سريع لإنعاش قلبه واستخدموا مزيل الرجفان للمساعدة فى إنعاشه .

وظهر أريكسن في الصورة وهو على سريره من داخل المستشفى وكتب في تعليقه عليها مطمئنا محبيه ومتابعيه على وضعه قائلا : ” مرحبا بالجميع .. شكراً جزيلاً على تحياتكم ورسائلكم الجميلة والمذهلة من جميع أنحاء العالم .. هذا يعني الكثير لي ولعائلتي ” .

وتابع : ” أنا بخير في ظل هذه الظروف ولا يزال يتعين علي إجراء بعض الفحوصات في المستشفى لكني أشعر أنني بخير .. الآن، سأشجع الأولاد في فريق الدنمارك في المباريات القادمة .. إلعبوا لكل الدنمارك ” .