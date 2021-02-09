أصدرت اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية المقام حاليا في دولة قطر قرارا بعزل لاعبي فريق النادي الأهلي المصري ” حسين الشحات ” و ” محمود كهربا ” لمدة 24 ساعة كل في غرفته بفندق الإقامة .

وذلك على خلفية مصافحتهما للاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق لكرة القدم ” محمد أبو تريكة ” الذي تواجد يوم أمس في المدرجات لتشجيع النادي الأهلي في مباراته ضد فريق بايرن ميونخ الألماني في نصف النهائي والتي انتهت بفوز بايرن ميونخ بنتيجة ( 2-0 ) .

وهو الأمر الذي يخالف إجراءات السلامة وقواعد ونظام الفقاعة الطبية التي تُقيم فيها البعثة خلال المشاركة في كأس العالم للأندية لمخالطتهم لشخص من خارجها ضمن الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.

كما تقرر إجراء مسحة طبية لكلا منهما بشكل عاجل واستثنائي قبل لقاء الفريق بعد غد الخميس مع فريق ” بالميراس ” البرازيلي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع .