حرص عدد كبير من نجوم الفن في مصر والوطن العربي على تقديم التعازي في وفاة الفنان المصري ” حسني حسني ” عبر حساباتهم المختلفة على مواقع التواصل الإجتماعي .

فجاء من بينهم الفنان ” أحمد السقا ” الذي كتب عبر حسابه على موقع فيس بوك : ” مع السلامة يا عمنا هتوحشنا ” .

بينما نشرت الفنانة ” روجينا ” صورة لها عبر حسابها على موقع ” إنستجرام ” مع الفنان الراحل في آخر لقاء جمع بينهما .. وكتبت في تعليقها عليها : ” إنا لله وإنا إليه راجعون عم حسن حسنى فى ذمة الله ” .

وتابعت : ” الصورة دى اخر لقاء بينا ماهو فى مقام أبويا فى الحياة وأبويا فى التمثيل واتعلمت منه كتير .. يعنى خلاص ومكالمة اخر رمضان كانت الوداع .. يعنى خلاص محدش هيقولى يابت ياروجى ” .

وأضافت روجينا : ” ربنا يصبر أهلك ويصبرنا غلى الفراق يا حنين يا كريم يا أستاذى وأبويا ربنا يرحمك ويغفرلك ويجعل مثواك الجنة .. اللهم ارحم روحه التى صعدت إليك وانظر له بعين لطفك وكرمك اسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة ” .

وكتبت الفنانة ” نجلاء بدر ” : ” ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهمنا الصبر على الفراق .. سلملي على الحبايب يا عم حسن ” .

ونشر الفنان ” محمود البزاوي ” تغريدة له عبر تويتر ناعيا حسن حسني فقال : ” ‫ألف رحمة و نور عليك يا عم حسن هتفضل دايما حاضر بكل تاريخك العظيم .. هتفضل من أهم علامات جيلك وجيلنا هاتفضل جوكر السينما والمسرح والتليفزيون .. مع السلامة يا عمنا و أستاذنا و بابا ” .

وقال الفنان ” أحمد خالد صالح ” من خلال حسابه على موقع إنستجرام : ” اللهم اغفر له و ارحمه و اجعل الليلة أحلي لياليه .. ربنا يرحمك ويغفرلك يا عم حسن و جمعنا بيك وبالحبايب كلهم علي خير .. إنا لله وإنا إليه راجعون ” .

وفي تغريدة للفنان ” محمد هنيدي ” عبر حسابه على موقع تويتر نشر صورة له مع الفنان الراحل وكتب في تعليقه عليها : ” وجعت قلبى يا عم حسن .. إنا لله وإنا إليه راجعون ” .

يذكر أن الفنان حسني حسني رحل عن عالمنا فجر اليوم السبت عن عمر يناهز 89 عاما إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة .

ومن المقرر تشييع الجثمان من مستشفى دار الفؤاد بالقاهرة إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة مباشرة بطريق مصر الفيوم وسيتم أداء صلاة الجنازة عليه فى المقابر بحضور الأسرة والأقارب .