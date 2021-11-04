شاركت الإعلامية ” بوسي شلبي ” مجموعة من الصور عبر حسابها على إنستجرام من أحدث جلسة تصوير خضعت لها .

وظهرت بوسي شلبي في الصور بملامح مختلفة وبدا عليها تغيرا واضحا وهو ما أثار تعجب المتابعين .

حيث تساءل الجمهور عن إن كانت قد خضعت إلى عمليات تجميل أو حقن الفيلر أم أن السبب وراء تغير ملامحها هو استخدامها للماكياج أو الفلاتر .. فيما شبهها البعض بالفنانة ” رانيا فريد شوقي ” .

فجاءت بعض تعليقات الجمهور : ” مين دي ” و ” وشك متغير ” و ” صغرتي 20 سنة ” و ” شكلك تغير دي مش إنتي ” و ” معرفتكيش والله ” و ” ده بجد إنتي ” .