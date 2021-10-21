افتتح رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، موسم الرياض في نسخته الثانية، مساء الأربعاء، وسط أجواء احتفالية صاخبة.

وشكر رئيس الهيئة العامة للترفيه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قائلا: “عندنا قيادة ملهمة دفعت كل سعودي إنه يرتفع عنده حد الطموح”.

في حين ظهرت صورتان عملاقتان للملك سلمان والعاهل السعودي، في مستهل افتتاح موسم الرياض.

وقال إن شعار الموسم الجديد “تخيل أكثر”، لافتا أن رئيس هيئة الترفيه إلى أن عدد حضور حفل الافتتاح وصل إلى 250 ألف شخص.

ويضم موسم الرياض فعاليات ترفيهية وثقافية ستظل مستمرة حتى 25 ديسمبر/كانون الأول.

ويوجد “14 منطقة للترفيه خلال هذا الموسم، وأكثر من 7500 فعالية، و10 معارض عالمية، و350 عرضًا مسرحيًا عربيًا وعالميًا، وبطولة للألعاب الإلكترونية، و100 تجربة تفاعلية، و18 مسرحية عربية، و6 مسرحيات عالمية، ومعارض ومزادات لسيارات عالمية”، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية في وقت سابق عن تركي آل الشيخ.

ليلة عشنا فيها جزء من الخيال في الافتتاح الاضخم في المنطقة

في مسيرة افتتاح #موسم_الرياض .. تجاوز الحضور 750 ألف

والجاي أكبر pic.twitter.com/1efOWAQF1s — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) October 20, 2021

إلى جانب “6 حفلات غنائية عالمية، و70 مقهى، و200 مطعم منها 10 مطاعم عالمية لأول مرة بالمملكة، وأكثر من 30 طن ألعاب نارية، وحفل مصارعة حرة، وأكثر من 76 حفلة غنائية عربية، ومباراتين كرة قدم عالمية”،