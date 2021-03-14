أدلى الدكتور ” حسام حسني ” رئيس لجنة مكافحة كورونا بتصريحات له في مداخلة هاتفية أجراها مع الإعلامي ” خيري رمضان ” في برنامجه حديث القاهرة كشف من خلالها عن تطورات الحالة الصحية للإعلامي ” وائل الإبراشي ” بعد أشهر من إصابته بفيروس كورونا .

فقال الدكتور حسام حسني أن الوضع الصحي لوائل الإبراشي في تحسن بشكل كبير وتعافى تماما من فيروس كورونا وأجرى المسحة الخاصة به والتي جاءت نتيجتها سلبية .. كما أكد على إنه لن يصاب بأية أمراض مزمنة في الرئة والتي تحسنت حالتها وأصبح احتياجه للأكسجين أقل .

وعلى جانب آخر تحدث نقيب الإعلاميين ” طارق سعدة ” في مداخلة لبرنامج حضرة المواطن عن موعد مغادرة الإبراشي من المستشفى فأشار إلى أن الأخير لا يرغب بمغادرة المستشفى إلا بعد التأكد من سلامة رئتيه بنسبة 100% وأنه سيعود إلى منزله في غضون إسبوع على الأكثر .