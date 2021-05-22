نشر الإعلامي ” رامي رضوان ” صورة عبر حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” علق من خلالها على جنازة والد زوجته الفنان ” سمير غانم ” التي شيعت يوم أمس الجمعة من مسجد المشير طنطاوي واصفا إياها بإنها كانت موكبا مهيبا لملك .

وجاءت الصورة مجمعة لعدد من الشخصيات التي قدمها الفنان الراحل سمير غانم خلال مسيرته الفنية واشتهر بها .

وكتب رامي رضوان في تعليقه عليها : ” بعض من الشخصيات التي قدمها وأمتعنا بها على مدار عشرات السنين .. كل واحد فينا ممكن يكون حب شخصية أكتر من التانية لكن كلهم استحوذوا على قلوب أجيال .. وإفيهات كل شخصية محفورة في عقولناومتضفرة في هزارنا ” .

وتابع : ” هذا الرجل العظيم صنع البهجة ولم يعرف الحزن طريق له حتى في يوم رحيله .. ماكنتش جنازة كانت موكب مهيب لملك يزف إلى جنة الخُلد بإذن الله .. هتوحشنا رغم ثقتي إنك هتفضل معانا في كل ثانية بروحك المبهجة وسيرتك الجميلة وقلبك الأبيض وإفيهاتك اللي بنبني كلامنا عليها وبيها ” .

وأضاف الإعلامي رامي رضوان : ” سمير غانم هو إكسير الضحك وكنز السعادة الذي لم ولن ينضب .. سمورة ، فطوطة ، مسعودي ، ميزو ، كابتن جودة ، عبسميع اللميع ، جحا ، بهلول ، مصطفى الحلواني ، سمير ، نادر ، فرحات ، هنداوي ، مراد ، دياب ، شريف عسل ، سليم ” .