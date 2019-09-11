تقرير طبي رسمي يكشف اسباب وفاة الفلسطينية ” اسراء غريب “

كشف تقرير طبي رسمي عن اختصاصي الطب الشرعي في بيت لحم الدكتور ” أشرف القاضي ” والذي نشرته وسائل إعلام فلسطينية صباح يوم الأربعاء عن أسباب وفاة الفتاة الفلسطينية ” إسراء غريب ” .

وقال التقرير ان الوفاة نتجت من الإصابات المتعددة التي تعرضت لها والتي تسببت لها في مضاعفات أدت إلى حدوث قصور حاد في الجهاز التنفسي بعد تجمع الهواء في المنصف والأنسجة تحت الجلد في الصدر .

وكانت وزارة العدل الفلسطينية قد أكدت بأن دكتور أشرف القاضي قام بتسليم التقرير النهائي للطب العدلي المتعلق بإجراء الصفة التشريحية على جثة المتوفاة إسراء ناصر يوسف غريب إلى النيابة العامة صاحبة الاختصاص في التحقيق وتحريك الدعوى العمومية .

يذكر أن قضية إسراء غريب أثارت جدلا وموجة غضب كبيرة بعد إعلان وفاتها وفق معلومات تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي إثر ضرب مبرح من أقاربها بعد خروجها مع خطيبها في بلدة بيت ساحور قرب بيت لحم .

وفي المقابل نفت أسرة إسراء تلك الاتهامات وقالت في بيان لها إنها كانت تعاني حالة نفسية وتوفيت بعد تعرضها لجلطة بعد أن سقطت بفناء المنزل .