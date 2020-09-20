أعلن الفنانان المصريان ” باسم سمرة ” و ” محمد رمضان ” عن إنهاء الخلاف الذي كان قائما بينهما بعد إقامة جلسة صلح بينهما نظمتها إحدى العائلات الكبرى في منطقة الهرم من أجل تقريب وجهات النظر بينهما .

وكشفت مجلة ” لها ” عن تفاصيل جلسة الصلح التي بدأت بذهاب محمد رمضان إلى فيلا باسم سمرة بمنطقة المنصورية مع كبار تلك العائلة وكانت المفاجأة أن سمرة رفض مقابلة محمد رمضان لاستيائه الشديد منه .

لكن أحد كبار هذه العائلة نجح في إقناعه بقوله ” محمد رمضان جايلك لحد بيتك يعني شايل كفنه وأنت راجل تعرف الأصول ده لو بينكم دم مينفعش متقابلهوش ” .. الأمر الذي دفع باسم سمرة لمقابلة رمضان الذي استقبله بالأحضان وقبل رأسه وقال له : ” أنا مكنتش أقصد وأنت زي أخويا الكبير ” .

كما مازح محمد رمضان سمرة قائلا : ” مش أنت قلت عايز تشترك معايا في عمل ونشوف مين بيمثل أحسن أنت معايا في المسلسل الجديد ” .. ورحب الأخير بذلك .

وبذلك يكون باسم سمرة قد انضم رسميا إلى فريق عمل مسلسل ” موسى ” الذي يخوض به محمد رمضان الماراثون الدرامي الرمضاني 2021 .. ومن المقرر البدء في تصويره مع نهاية شهر أكتوبر المقبل .

يذكر أن الخلاف بينهما يعود إلى شهر مارس الماضي وذلك عندما تم تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لمشاجرة بين كلا منهما خلال حضورهما حفل زفاف شعبي وظهر في الفيديو بأن باسم سمرة قام بدفع محمد رمضان خلال غناء الأخير .

ثم تطور الأمر بتصريحات محمد رمضان مع الإعلامي وائل الإبراشي التي أساء فيها إلى باسم سمرة ليرد الأخير أيضا على ذلك في مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب والتي هاجم خلالها رمضان بشدة وتوعده بكشف الكثير وتحداه بعمل مشترك لمعرفة الأفضل بينهما في التمثيل .