أجرى الفنان ” سامح الصريطي ” جراحة عاجلة بعمل قسطرة للشريان التاجي بالقلب في إحدى المستشفيات .

وذلك بعد تعرضه لجلطة قلبية أثناء وصوله من السفر أمام منزله حيث كان مشاركا في حضور ندوة عن احتفالات نصر أكتوبر بمحافظة بورسعيد .

وتم على الفور نقله إلى المستشفى وأمر الأطباء بضرورة إدخاله إلى غرفة العناية المركزة للتعامل مع الحالة ليتم تركيب دعامة في القلب بعد السيطرة على الجلطة .

وكان الحساب الرسمي للفنان سامح الصريطي عبر موقع ” فيسبوك ” قد نشر صورة له من داخل غرفة العمليات وبجانبه الطاقم الطبي .

وعلق على الصورة قائلا : ” الحمد لله على سلامتك الفنان القدير الأستاذ سامح الصريطي بعد إجراء قسطرة أولية عاجلة للشريان التاجي بنجاح .. دعواتكم بالشفاء العاجل ” .

وأشار سامح الصريطي في تصريحات له أن الأطباء أرجعوا سبب ما تعرض له إلى المجهود وعدم الكشف وإجراء فحوصات بشكل دوري وإنه مازال بالعناية المركزة إلى أن يتماثل للشفاء بشكل تام ولم يتقرر موعد مغادرته المستشفى حتى الآن .