نشرت صحيفة “وول ستريت جورنال” تقريرا عن حاخام يهودي قام بزيارة الى العاصمة السعودية الرياض الشهر الماضي في محاولة منه كي يصبح الحاخام الاول في المملكة.
ووفقا للتقرير، يريد هيرزوغ تقديم خدمات دينية للمغتربين اليهود، رغم أن السعودية غير مهتمة حتى الآن بذلك.
هذا الحاخام يدعى جاكوب هيرزوغ، مولود في نيويورك، يبلغ من العمر 45 عاما، يتكلم العربية ويأمل أن يعطيه ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الضوء الأخضر للعمل في المملكة، وأن يساهم في تمويل سلسلة من مراكز الجالية اليهودية، بما في ذلك المعابد والمدارس.
وبمجرد وصوله إلى الرياض، سعى هيرزوغ إلى عقد اجتماعات مع رجال أعمال يعتقد أنهم مقربون من العائلة المالكة، ويقول إنه تواصل مع مستشار الحكومة السعودية في واشنطن لبحث خطته.
كما عرض هيرزوغ، وهو مواطن أميركي-إسرائيلي مزدوج الجنسية، التطوع مع أفراد القوات الأميركية المتمركزين في المملكة، وطلب من السفارة الأميركية ربطه باليهود الأميركيين في السعودية، إلا أنها رفضت طلبه داعية إياه إلى الاتصال بالسفارة السعودية في واشنطن.
وأثناء تجوله في أحياء الرياض، أوقفه السكان لالتقاط الصور، حيث كان يرتدي ثوب الحاخام وقبعة الرأس اليهودية.
وفي أحد المقاهي العصرية، فاجأته شابة سعودية بتحية “شالوم”، بحسب قوله.
بدوره، نشر هيرزوغ عبر حسابه في تويتر، مقطع فيديو ظهر فيه وهو يرقص ويحضن رجلا في سوق تجاري بالرياض، ومقطعاً آخر يشتري فيه الثوب الخليجي التقليدي.
وجهه يشع إيمان وتقوى وتوحيد هههههههههههههه والأهم من هذا انه جاهز لاي صلاة مرجوحية ههههههههههههههههه اما انه يقول ان عزير ابن الله او يد الله مغلولة ( تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ) فال سعسعوع ما يحطوها في بالهم المهم انه يهز مثل الوز على وحدة ونص ههههههههههههههههههههه وهو المطلوب بدل الشيعة الرافضة الذين ذنبهم لا يغتفر فهم يقولون علي ولي الله ، وعلى ذلك شيخ الوعابية اعلنها صريحة ان اليهود أفضل منهم !!! خاصة ان الرافضة من يقولون علي امير المؤمنين ولي الله ما يعملون شوية هز بعدها مشجع ههههههههههههههههههههه
الله يسقيم سخيم بسيخمة وليس يسعد سعيد بسعيدة هههههههههههههههه فسعيد غير اسمه الى كاكا فرك هههههههههههههه
طلع يهز ويقفز كمان هههههههههههههه يا ضياع المتزحلقات العروبيات ورقاصات الامة ههههههههههههههه قطعت أرزاقهم منذ اليوم ههههههههههههههه والسعوعي البطة الي يرقص معاه في الشارع ويحضن ويبوس فيه ههههههههههههههه متخيله مريام كلينك او هيفاء وهبي من غير هدوم هههههههههههههههه قصر نظر بعيد عنكم.
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