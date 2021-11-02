نشرت صحيفة “وول ستريت جورنال” تقريرا عن حاخام يهودي قام بزيارة الى العاصمة السعودية الرياض الشهر الماضي في محاولة منه كي يصبح الحاخام الاول في المملكة.

ووفقا للتقرير، يريد هيرزوغ تقديم خدمات دينية للمغتربين اليهود، رغم أن السعودية غير مهتمة حتى الآن بذلك.

Jacob Herzog wants to be Saudi Arabia's first chief rabbi. The first of many problems: practicing Judaism isn't allowed there. https://t.co/UXi7qVIJkY — The Wall Street Journal (@WSJ) November 2, 2021

هذا الحاخام يدعى جاكوب هيرزوغ، مولود في نيويورك، يبلغ من العمر 45 عاما، يتكلم العربية ويأمل أن يعطيه ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الضوء الأخضر للعمل في المملكة، وأن يساهم في تمويل سلسلة من مراكز الجالية اليهودية، بما في ذلك المعابد والمدارس.

وبمجرد وصوله إلى الرياض، سعى هيرزوغ إلى عقد اجتماعات مع رجال أعمال يعتقد أنهم مقربون من العائلة المالكة، ويقول إنه تواصل مع مستشار الحكومة السعودية في واشنطن لبحث خطته.

كما عرض هيرزوغ، وهو مواطن أميركي-إسرائيلي مزدوج الجنسية، التطوع مع أفراد القوات الأميركية المتمركزين في المملكة، وطلب من السفارة الأميركية ربطه باليهود الأميركيين في السعودية، إلا أنها رفضت طلبه داعية إياه إلى الاتصال بالسفارة السعودية في واشنطن.

وأثناء تجوله في أحياء الرياض، أوقفه السكان لالتقاط الصور، حيث كان يرتدي ثوب الحاخام وقبعة الرأس اليهودية.

هذه اكبر وصية ان تكون دائما سعيد #حاخام_في_الرياض מצווה גדולה להיות בשמחה . תמיד … pic.twitter.com/5d5xXX6ZVT — Rabbi Jacob Y. Herzog الحاخام يعقوب يسرائيل هرتسوغ (@RabbiHerzog) October 21, 2021

وفي أحد المقاهي العصرية، فاجأته شابة سعودية بتحية “شالوم”، بحسب قوله.

#حاخامفيالرياض @RabbiHerzog

شكرا لك أبو شالد على لطفك.

Thank You Abu Khaled for Your Kindness pic.twitter.com/YkNlDQuqlZ — Rabbi Jacob Y. Herzog الحاخام يعقوب يسرائيل هرتسوغ (@RabbiHerzog) October 26, 2021

بدوره، نشر هيرزوغ عبر حسابه في تويتر، مقطع فيديو ظهر فيه وهو يرقص ويحضن رجلا في سوق تجاري بالرياض، ومقطعاً آخر يشتري فيه الثوب الخليجي التقليدي.