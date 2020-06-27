قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنح القاهرة الاقتصادية في جلسة اليوم السبت بحبس الفنانة المصرية ” سما المصري ” لمدة 3 سنوات وغرامة تقدر ب 300 ألف جنيه .

وذلك لإتهامها بالتحريض على الفسق والفجور من خلال نشر صورا ومقاطع مرئية مصورة لها خادشة للحياء العام عبر حسابات خاصة بها على مواقع التواصل الاجتماعي .

كما كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمة سامية أحمد عطية عبد الرحمن الشهيرة بسما المصري أتت علانية بأفعال فاضحة ومخلة بالآداب العامة حيث تضمنت مقاطع الفيديو الخاصة بها الإغراء بمفاتنها وبعبارات وتلميحات وإيحاءات جنسية .

واتهمتها النيابة في بيان لها بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري .. واستغلالها لحساباتها على مواقع فيس بوك وإنستجرام ويوتيوب للجرائم المذكورة .

وعلى الجانب الآخر قال ” أشرف ناجي ” محامي سما المصري في تصريحات صحفية له إنه سيتقدم باستئناف على الحكم الصادر ضد موكلته من المحكمة الاقتصادية .