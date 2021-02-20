انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي أنباءا خلال الساعات القليلة الماضية عن نقل الإعلامي المصري ” عمرو أديب ” إلى المستشفى مرة أخرى بعد شعوره بوعكة صحية للتأكد من سلامته .

خاصة عقب عدم ظهوره وتقديمه لحلقة يوم أمس الجمعة من برنامجه ” الحكاية ” المذاع على قناة ” mbc مصر ” .

وذلك على خلفية تعرضه لحادث سير يوم الثلاثاء الماضي على طريق دهشور أدى إلى تحطم الواجهة الأمامية من سيارته بالكامل وتم نقله إلى مستشفى دار الفؤاد حيث تلقى الإسعافات الأولية والرعاية اللازمة وخرج في اليوم الثاني .

لتكشف مصادر مقربة من عمرو أديب عن إنه لا صحة لما يتردد حول دخوله المستشفى من جديد وإنه بصحة جيدة ويمكث في منزله .. ومن المرجح أن يعود لتقديم برنامجه اليوم السبت .