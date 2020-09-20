انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي يوم أمس السبت خبرا عن وفاة الفنانة المصرية ” حنان سليمان ” عن عمر يناهز ال 60 عاما متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد .

وهو الأمر الذي دفع حنان سليمان إلى الخروج لنفي هذه الشائعة في تصريحات صحفية لها مبدية إندهاشها من إنتشار تلك الأخبار .

وأشارت حنان سليمان إلى إنها كانت تعتقد أن شائعات الوفاة تطارد النجوم الكبار والناس المهمة وأنها لم تكن تدرك أهميتها عند الجمهور فقالت : ” مكنتش أعرف إني مهمة كده .. وربنا يسامح اللي نشر الخبر ” .

وأكدت على إنها تتمتع بصحة جيدة ولم يحدث لها أى سوء ولا صحة لإصابتها بفيروس كورونا وإنها حاليا تصور أعمالها التى تعاقدت عليها مؤخرا .

كما خرج نقيب المهن التمثيلية في مصر الفنان ” أشرف زكي ” بتصريحات أيضا يؤكد من خلالها أن الفنانة حنان سليمان على قيد الحياة نافيا الخبر المتداول ومؤكدا أنه عار تماما من الصحة .