انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية أنباءا حول وفاة لاعب النادي الأهلي المصري ” مؤمن زكريا ” بعد معاناة مع المرض وتدهور حالته الصحية .

وهو الأمر الذي نفته زوجته السيدة ” ريهام الشيمي ” في منشور لها عبر حسابها على إنستجرام معربة عن إنزعاجها الشديد من إطلاق هذه الشائعات على زوجها والهدف منها بدلا من الدعاء لزوجها بالشفاء وتجاوز هذه الأزمة .

وتضمن المنشور صورة من الأخبار المنشورة عن وفاة نجم النادي الأهلي المصري كتبت في تعليقها عليها : ” حسبنا الله ونعم الوكيل .. ليه بس كده .. بدل ما تساعدونا بالدعاء تتدمروا نفسيتنا ليه ” .

وتابعت زوجة مؤمن زكريا : ” اللي نزل الخبر ده عمل قلق للناس كلها .. طول اليوم تليفونات للتأكد من صحة الخبر .. لا حول ولا قوة إلا بالعلي العظيم ” .

كما كشف مصدر مقرب من مؤمن زكريا أنه لا صحة لما تردد حول تدهور حالته الصحية مؤكدا على أن وضعه الصحي مستقر ويمارس حياته بشكل طبيعي في الوقت الحالي ولا داعي للقلق .

يذكر أن اللاعب مؤمن زكريا يعاني من مرض ضمور العضلات الذي أبعده عن الملاعب وممارسة كرة القدم في الموسمين الماضيين .

ويعد ضمور العضلات من الأمراض سريعة الانتشار في الجسم حيث أنه مع تفاقم الإصابة ينتقل من الضمور في العضلات إلى الأعصاب وبالتالي يفقد الجسم السيطرة على العضلات وهو ما يؤثر على جسم الإنسان وجميع حواسه حتى في النطق .