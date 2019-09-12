دخلت على تكبيرات آذان وتراتيل.. شاهدوا مدوِّنة لبنانية مسلمة تتزوّج من رجل أعمال مسيحيّ بحفل زفاف ضخم !

أشعل زواج مدوِّنة الموضة اللبنانية، سيرينا مملوك، من رجل الأعمال اللبناني أنطوني أعور، مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان مؤخرًا.

ويعود السّبب في ذلك إلى أنَّ مملوك تنتمي إلى الديانة المسلمة، فيما ينتمي عريسها أعور إلى الديانة المسيحية، وأقامت مدوِّنة الموضة الشّهيرة حفل زفاف ضخم دعت إليه عددًا من مشاهير لبنان.

ودخلت العروس على أنغام موسيقى تجمع ما بين تكبيرات الآذان وتراتيل الصّلاة المسيحية، من رؤية الملحّن الشّهير سليم عساف، في دعوة منهم للتعايش الدينيّ الذي يجسّده هذا الزّواج.

وظهرت العروس بفستان زفاف فخم، تميّز بذيله الطويل، مع طرحةٍ مميّزة وضخمة من تصميم العالميّ اللبنانيّ إيلي صعب، واهتمّ خبير المكياج الشّهير بسام فتوح بمكياجها الناعم.

وتفاعل روّاد موقع تويتر مع حفل الزفاف ووصفه البعض بالعرس الحضاريّ، وأكّدوا أنّه نموذجًا للتعايش بين مختلف الأديان، ولم تسلمْ مملوك من بعض التعليقات السلبية والانتقادات.

وتواجد في الحفل عدد من الإعلاميين والنجوم وصُنّاع الموضة والجمال، وأحيا حفل الزّفاف الذي تميّز بفخامته النجم راغب علامة، والنجم جو أشقر، بالإضافة للملحّن سليم عساف، والذي تحدّث بسعادته وفخره لتقديمه الموسيقى الخاصّة بحفل زفاف العروسين، وأشاد بخطوتهما مُتمنيًا لهما السعادة.