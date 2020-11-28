نشر ” رامي بركات ” الأخ غير الشقيق للفنان المصري الراحل ” هيثم أحمد زكي ” منشورا له عبر حسابه على موقع ” فيس بوك ” كشف من خلاله عن استغنائه عن ” بلال عبد الغني ” المحامي الخاص به في قضية ميراث شقيقه وإلغائه لكل التوكيلات الصادرة له .

فجاء في منشوره : ” إعلان هام وتنبيه .. أعلن أنا رامي عز الدين بركات أخو المرحوم هيثم أحمد زكي بأن التوكيلات والتفويض الصادرة مني للسيد/ بلال عبد الغني المحامي قد تم إلغاءها جميعا ولم يعد يمثلني قانونا وهذا إقرار مني بذلك ” .

وتابع رامي بركات كاشفا عن السبب من وراء ها القرار : ” لقد أتيت إلى مصر لأخي الذي أخذ مني في وقت مبكر جدًا .. جئت لأحمل سلالتنا ، جئت لأحمل إسمنا ، لأعتني بما تبقى ورائي .. شخص ما لديه خطة مختلفة ، شخص ما كان يحاول أخذ كل شيء ، شخص ما كان يحاول تدمير التاريخ ” .

وأضاف : ” شخص ما أراد الشهرة من خلال تدمير العلاقات وتدمير عمل حياة فنان عظيم وعمل إبنه .. أنا لست إبن أحمد زكي ولكنه والد أخي .. أنت لم تتسلل فقط وتؤذي الأبرياء لقد آذيت عائلتي .. لن أسامحك أبدا أن أؤذي الناس الذين أحبهم .. ستدفع الثمن النهائي ولن أرتاح حتى تدفع .. أنت أقل من المقدرة بشكل كبير ” .

واستكمل : ” تأتي الثعابين في العديد من المواقف .. يمكن أن تجعلك الأفعى تشعر بأنها صديقك ولن تؤذيك على الرغم من أنها تخطط لقتلك بداخلها .. لكن ماذا يحدث بمجرد أن تم القبض على هذا الثعبان ؟ يمكن أن يعضك هذا الثعبان لكن يحدث عندما يدرك هذا الثعبان أنه سم لا يكفي لقتلك ؟ ماذا يحدث عندما نفد سم الأفعى ؟ سيتعين علينا أن ننتظر ونرى .. العين بالعين ” .