بدأت معظم الدول الإسلامية شهر شعبان يوم الأحد 11 فبراير 2024م، وعليه ستتحرى معظم الدول هلال شهر رمضان اليوم الأحد 10 مارس.

دار الإفتاء رؤية هلال شهر رمضان 2024

أعلنت دار الإفتاء المصرية، عبر منشور لها على صفحتها الرسمية «فيسبوك»: عن موعد استطلاع هلال شهر رمضان قائله: «انتظرونا اليوم الأحد بإذن الله تعالى بعد صلاة المغرب في بث مباشر على التليفزيون المصري وعلى الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، لإعلان نتيجة استطلاع هلال شهر رمضان 2024 المبارك وموعد بدايته في مصر».

تقرير مركز الفلك الدولي

تقرير لمركز الفلك الدولى أكد أنه بالنسبة لإمكانية رؤية الهلال يوم الأحد 10 مارس، واستنادا على جميع معايير رؤية الهلال المنشورة في أبحاث علمية محكمة (ومنها معيار العالم المسلم ابن طارق، والباحث فوثرينغهام، والباحث ماوندير، والباحث بروين، والباحث المسلم إلياس، والمرصد الفلكي SAAO، والباحث يالوب، والباحث المسلم عودة)، فإن رؤية الهلال غير ممكنة في ذلك اليوم من أي مكان في العالم العربي والإسلامي سواء بالعين المجردة أو باستخدام التلسكوب، في حين أن رؤية الهلال ممكنة باستخدام التلسكوب من أجزاء من الأمريكيتين، خاصة من الأجزاء الغربية.

وأشار التقرير: وبناء على ذلك وبالنسبة للدول التي تشترط الرؤية الصحيحة للهلال من مكان ما في العالم الإسلامي، فمن المتوقع أن تبدأ هذه الدول شهر رمضان يوم الثلاثاء 12 مارس.

تحرى الهلال فى السعودية

وفى المملكة العربية السعودية، دعت المحكمة العليا بالسعودية المسلمين في جميع أنحاء المملكة، إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك، مساء اليوم الأحد، وفق “سبق” .

إستطلاع هلال شهر رمضان

جاء ذلك في إعلان للمحكمة العليا فيما يلي نصّه: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد..

فنظرًا لما تضمّنه قرار المحكمة العليا رقم “179/ هـ” وتاريخ 1/ 8/ 1445هـ أن يوم الأحد 1/ 8/ 1445هـ، حسب تقويم أم القرى، الموافق 11/ 2/ 2024م، هو غرة شهر شعبان لعام 1445هـ؛ فإن المحكمة العليا ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء يوم الأحد 29/ 8/ 1445هـ، حسب تقويم أم القرى، الموافق 10/ 3/ 2024م.

وترجو المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة، أو بواسطة المناظير؛ إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز؛ لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

وتأمل المحكمة العليا ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة؛ لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

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