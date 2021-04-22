شنت الإعلامية ” ريهام سعيد ” هجوما على الإعلامية ” بسمة وهبة ” على خلفية التصريحات التي أدلت بها الفنانة ” ريم البارودي ” خلال استضافتها مع الأخيرة في برنامجها ” العرافة ” المذاع على قناة المحور .

والتي تحدثت فيها ريم الباروي عن أسباب الخلاف بينها وبين ريهام سعيد وتحول علاقتهما من علاقة صداقة إلى خلافات وهجوم كلا منهما على الآخر .. كما اتهمت ريم ريهام سعيد بالغيرة منها .

وعلقت ريهام سعيد على ذلك في منشور لها عبر حسابها على موقع إنستجرام تضمن صورة لها تجمعها ببسمة وهبة وكتبت في تعليقها عليها : ” في ناس ممكن يدوسوا عليك وعلى سمعتك وعلى عيالك ويصمموا إنهم يشوهوك عشان يطلعوا علي كتافك ” .

وتابعت : ” عيش وملح طظ .. دخول بيوت بعض طظ .. جدعنة والصورة دي تشهد طظ .. المهم الترند .. الفلوس والفساتين مش بتعمل بني أدمين .. في هذا الشهر الكريم ومن كل قلبي حسبي الله ونعم الوكيل .. بجد عيب ” .