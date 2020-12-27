لا تزال تداعيات الصورة التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي للمخرج ” طارق العريان ” وعارضة الأزياء ” نيكول سعفان ” مستمرة والتي انتقدتها الفنانة ” أصالة ” معربة عن حزنها واستيائها عند رؤيتها لتلك الصورة واصفة إياها بالجارحة والبشعة .

ودخلت على خط الأزمة ” هالة العتال ” زوجة طارق العريان الأولى التي انتقدت تعليق أصالة في منشور لها .. لتخرج بعد ذلك ” غادة العريان ” زوجة شقيق طارق العريان للدفاع عن أصالة وشنت هجوما لاذعا على هالة العتال .

فكتبت في تعليقها على منشور العتال قائلة : ” إنتي يا هالة بتتكلمي على إبنك طب خلي عندك دم انتي اللي طول عمرك رمياه وضيعتيه وجايه تتهمي اللي كانت مرات أبوه .، والتحريض اللي دايما كنتي بتحرضيه عليها واللي كنتي بتعمليه .. نسيتي إن كنتي ناسية أفكرك .. أصاله أول ما اتجوزت طارق حاولت تصاحبك عشان خاطر عمر وإنتي عملتي إيه واحدة زيك بوظت نفسية إبنها وجاية دلوقتي تتكلمي ” .

وتابعت : ” أنا مرات أخو طارق غادة فكراني وياما شوفنا منك ومن اللي بتعمليه .. أصالة أشرف وأحسن ست طارق اتجوزها لكن هو مالوش في الطيب نصيب كان لازم يفضل معاكي عشان إنتي زيه مش واحدة زي اصالة ” .

وأضافت غادة العريان : ” لمي نفسك يا هالة واوعي تنسي نفسك وتحاولي تشهري نفسك على حساب أشرف وأطيب وأحن قلب في الدنيا أصالة .. وهي كانت حرام في عيلة العريان لو خايفة وزعلانة على إبنك جربي كده هو هيرضي ييجي يعيش معاكي ” .