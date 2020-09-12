نشر الفنان اللبناني ” زين العمر ” تغريدة له عبر حسابه على موقع ” تويتر ” هاجم من خلالها الزعماء والطبقة السياسية في لبنان .

وذلك في تعليقه على الخبر الذي تداولته وسائل الإعلام اللبنانية حول طلب المديرية العامة للأحوال الشخصية إيقاف برنامج خدمة إخراج القيد الإلكتروني بعد أن تبين أن عدد من الموظفين لا يجيدون إستعمال الحاسوب .

فكتب زين العمر في تغريدته قائلا : ” إلى كل زعيم أدخل موظف إلى الدوائر الدولة من هذه الأصناف التي لا تعرف بإدارة البلد .. إنتوا الفساد بذاتو بدكن حريق الله بصطفل فيكن دمرتوا لبنان ” .

وتابع : ” فساد الزعماء اللبنانيين من خلال موظفين إدارات الدولة .. للشعب اللبناني التعليق ” .